La definizione e la soluzione di 7 lettere: La patrizia romana che sposò Ugo di Provenza. MAROZIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Maria, nota come Marozia (Roma, 890 circa – Roma, prima del 936), è stata una nobile italiana, figlia di Teodora e del Senatore di Roma Teofilatto. Fu Regina consorte d'Italia. È stata ritenuta, senza fonti certe, sorella di Adalberto II di Toscana. Si racconta che fosse una donna molto bella e spregiudicata. Dominò per un ventennio su Roma e sulla Chiesa cattolica del X secolo. Nonostante fosse, come la madre, analfabeta, con l'astuzia e la seduzione Marozia riuscì a stringere forti alleanze e potenti amicizie per costruire il suo potere.

