La definizione e la soluzione di 12 lettere: È nota quella di Linneo. NOMENCLATURA

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La nomenclatura binomiale o nomenclatura binomia è una convenzione standard utilizzata in nomenclatura per conferire il nome a una specie. Come suggerisce l'aggettivo binomio, il nome scientifico di una specie viene formato combinando due nomi: il nome del genere a cui appartiene la specie; un epiteto che caratterizza e distingua quella specie dalle altre appartenenti allo stesso genere.Il primo termine (nome generico) porta sempre l'iniziale maiuscola, mentre il secondo termine (epiteto specifico) viene scritto in minuscolo; entrambi i nomi vanno inoltre scritti in corsivo (per es. Homo sapiens). Quando il genere è stato precedentemente ...

nomenclatura ( approfondimento) f sing(pl.: nomenclature)

(chimica) (biologia) (geografia) (astronomia) sistema di denominazione di oggetti o principi in una data categoria la nomenclatura binomia è un sistema per classificare le specie

Sillabazione

no | men | cla | tù | ra

Pronuncia

IPA: /nomenkla'tura/

Etimologia / Derivazione

dal latino nomenclatura, da nomen cioè "nome" e calare ossia "chiamare"

