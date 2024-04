La Soluzione ♚ Invito a singolar tenzone La definizione e la soluzione di 5 lettere: Invito a singolar tenzone. SFIDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Invito a singolar tenzone: Sfida è il primo album della 9ª edizione di Amici di Maria De Filippi, pubblicato il 27 novembre 2009. L'album è stato messo in commercio in due versioni: una semplice (CD) e una speciale (CD più maglietta). Il brano Mostrami il tuo amore è stato scritto da Gianluca Grignani. Durante i Wind Music Awards 2010 la compilation è stata premiata platino. Sostantivo Significato e Curiosità su: Sfida è il primo album della 9ª edizione di Amici di Maria De Filippi, pubblicato il 27 novembre 2009. L'album è stato messo in commercio in due versioni: una semplice (CD) e una speciale (CD più maglietta). Il brano Mostrami il tuo amore è stato scritto da Gianluca Grignani. Durante i Wind Music Awards 2010 la compilation è stata premiata platino. sfida f sing (pl.: sfide) richiesta di competere agonisticamente contro qualcuno (per estensione) principio di un comportamento oppressivo (senso figurato) modo di fare provocatorio tentativo, spesso vano o inutile, per minacciare o prevaricare contro qualcuno Voce verbale sfida terza persona singolare dell'indicativo presente di sfidare con quella difficile impresa sfida la sorte seconda persona singolare dell'imperativo presente di sfidare Sillabazione sfì | da Pronuncia IPA: /'sfida/ Etimologia / Derivazione (duello) derivazione di sfidare (che deriva da disfidare)

derivazione di sfidare (che deriva da disfidare) (indennizzo) da fida (che deriva da fidare) col prefisso s- Sinonimi duello, lotta, contesa, incontro

( letterario ) disfida

disfida ( senso figurato ) provocazione, minaccia, intimazione, intimidazione

provocazione, minaccia, intimazione, intimidazione ( per estensione ) (in politica) competizione, confronto, contesa

competizione, confronto, contesa ( sport ) gara, prova, lotta

gara, prova, lotta (voce verbale) affronta Contrari concordia, pacificazione

intesa Parole derivate sfidante, disfida Proverbi e modi di dire accettare una sfida : in coscienza, è la possibilità di riuscire in qualcosa Altre Definizioni con sfida; invito; singolar; tenzone; Richiedere un incontro; Si batte con il detentore del titolo; L invito a entrare; Un invito a Satana; Un invito a parlare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Invito a singolar tenzone

SFIDA

S

F

I

D

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Invito a singolar tenzone' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.