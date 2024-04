La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un gran da fare segreto. ARMEGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

armeggio m sing (pl.: armeggi)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

armeggio

prima persona singolare dell'indicativo presente di armeggiare

Sillabazione

ar | még | gio

Pronuncia

IPA: /ar'medo

Etimologia / Derivazione

vedi armeggiare





Sinonimi

affaccendamento, traffico, annaspio, dimenio

(senso figurato) intrigo, trama, intrallazzo, macchinazione, imbroglio

Contrari

sosta, immobilità

(senso figurato) azione aperta, azione allo scoperto, azione alla luce del sole