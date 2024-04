La Soluzione ♚ Ernie gastriche La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ernie gastriche. IATALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ernie gastriche: L'ernia iatale o ernia jatale o ernia dello iato esofageo è l'erniazione dello stomaco attraverso il diaframma, dalla sua normale sede, l'addome, al torace. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'ernia iatale o ernia jatale o ernia dello iato esofageo è l'erniazione dello stomaco attraverso il diaframma, dalla sua normale sede, l'addome, al torace. iato ( approfondimento) m sing (pl.: iati) (linguistica) in fonetica, contiguità di due o più vocali pronunciate con emissione discontinua di fiato che, non formando un dittongo, appartengono a sillabe diverse, come negli esempi pa-u-ra e spa-ia-to; nel passato, soprattutto in poesia, lo iato era spesso marcato con la dieresi sulla prima vocale: Senti raspar fra le macerie e i bronchi / la derelitta cagna ramingando / su le fosse e famelica ululando; / e uscir del teschio, ove fuggìa la luna, / l'úpupa, e svolazzar su per le croci / sparse per la funerëa campagna / e l'immonda accusar col luttüoso / singulto i rai di che son pie le stelle / alle obblïate sepolture (Ugo Foscolo, Dei Sepolcri) (anatomia) lo stesso che hiatus; termine generico con cui si denominano aperture, brecce, fessure o spazi cavi che attraversano i tessuti o incidono i visceri, come lo iato (hiatus) aortico, esofageo e della Vena cava presenti nel diaframma; lo iato (hiatus) di Winslow, orifizio che mette in comunicazione la cavità peritoneale con la retrocavità degli epiploon; lo iato di Falloppio, attraverso cui passano sia il Grande Nervo petroso che un ramo dell'Arteria meningea media; lo iato mascellare o semilunare, un canale che dal Seno mascellare porta al Meato medio delle cavità nasali (medicina) meglio conosciuto come hiatus; in ematologia, mancanza nelle cellule sanguigne di uno o più stadi intermedi di maturazione di leucociti (hiatus leucemico) ed eritrociti (hiatus eritremico) (senso figurato) stacco, interruzione, discontinuità, frattura all'interno di una catena di eventi, di fatti, di dati o di un'azione, una vicenda, un'operazione, ecc. ; incongruenza, soluzione di continuità Sillabazione i | à | to o ià | to Etimologia / Derivazione dal latino hiatus "apertura" da hiare (hio) "aprirsi, spalancarsi, stare a bocca aperta", forse dalla stessa radice del greco antico a chaíno "sbadigliare" Sinonimi dialefe

( senso figurato ) discontinuità, frattura, gap,interruzione, rottura, sospensione, vuoto,

discontinuità, frattura, gap,interruzione, rottura, sospensione, vuoto, (medicina) apertura, cavità, orifizio

apertura, cavità, orifizio incongruenza Contrari sinalefe

(senso figurato) continuità, legame, ripresa Parole derivate iatale (anatomia)

Termini correlati dieresi, dittongo, sineresi

Varianti jato

Altre Definizioni con iatali; ernie; gastriche; Contengono le ernie; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ernie gastriche

IATALI

I

A

T

A

L

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Ernie gastriche' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.