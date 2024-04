La definizione e la soluzione di 6 lettere: Dotate di bella voce. CANORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

canore f pl

femminile plurale di canora

Sillabazione

ca | nò | re

Etimologia / Derivazione

vedi canoro

Sinonimi

musicali, melodiose, canterine, armoniose

Contrari