La Soluzione ♚ Diversi La definizione e la soluzione di 4 lettere: Diversi. VARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Diversi: Vari (in greco ) è un ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica (unità periferica dell'Attica Orientale) con 10.998 abitanti secondo i dati del censimento 2001.È stato soppresso a seguito della riforma amministrativa, detta Programma Callicrate, in vigore dal gennaio 2011 ed è ora compreso nel comune di Vari-Voula-Vouliagmeni. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Vari (in greco ) è un ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica (unità periferica dell'Attica Orientale) con 10.998 abitanti secondo i dati del censimento 2001.È stato soppresso a seguito della riforma amministrativa, detta Programma Callicrate, in vigore dal gennaio 2011 ed è ora compreso nel comune di Vari-Voula-Vouliagmeni. vari m pl maschile plurale di vario Aggettivo, forma flessa vari m pl maschile plurale di varo Sostantivo vari ( approfondimento) m inv (zoologia) lemuride tipico del Madagascar, caratterizzato dal mantello pezzato bianco e nero; la sua classificazione scientifica è Lemur variegatus ( tassonomia) Sostantivo, forma flessa vari m pl plurale di varo Voce verbale vari seconda persona singolare dell'indicativo presente di varare prima persona singolare del congiuntivo presente di varare seconda persona singolare del congiuntivo presente di varare terza persona singolare del congiuntivo presente di varare terza persona singolare dell'imperativo presente di varare seconda persona singolare dell'indicativo presente di variare prima persona singolare del congiuntivo presente di variare seconda persona singolare del congiuntivo presente di variare terza persona singolare del congiuntivo presente di variare terza persona singolare dell'imperativo presente di variare

Sillabazione và | ri Pronuncia IPA: /'vari/ Etimologia / Derivazione (lemuride del Madagascar) adattamento da una voce indigena in malgascio

adattamento da una voce indigena in malgascio (maschile plurale di vario) vedi vario

vedi vario (maschile plurale di varo, plurale di varo) vedi varo

vedi varo (voce verbale di varare) vedi varare

vedi varare (voce verbale di variare) vedi variare Sinonimi svariati, diversi, molteplici, differenziati, disuguali, multiformi, differenziati, disuguali, dissimili, dissomiglianti, polimorfi

mutevoli, variati

instabili, incostanti, volubili alcuni, molti, numerosi, parecchi Contrari uguali, uniformi, omogenei

immutabili, invariabili

stabili, costanti, saldi

