La definizione e la soluzione di 8 lettere: Dipinte coi pastelli. COLORATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Rivoluzioni colorate è l'appellativo attribuito dai media internazionali e dai soggetti coinvolti a una serie di movimenti simili e correlati tra di loro che si sono sviluppati principalmente in alcuni Stati post-sovietici negli anni 2000. I partecipanti delle Rivoluzioni colorate hanno utilizzato metodi nonviolenti e di disobbedienza civile, ispirati tra l'altro ai testi di Gene Sharp, per protestare contro governi ritenuti corrotti e/o autoritari. Questi movimenti, che hanno manifestato contro i governi in carica ritenuti filo-russi, hanno sostenuto le candidature di politici sostenitori di una politica filo-occidentale come Viktor ...

colorate f pl

femminile plurale di colorato

Voce verbale

colorate

participio passato plurale femminile di colorare seconda persona plurale dell'indicativo presente di colorare seconda persona plurale dell'imperativo presente di colorare

Sillabazione

co | lo | rà | te

Etimologia / Derivazione

vedi colore

Sinonimi

a colori, tinte, pitturate, dipinte, vivaci

Contrari