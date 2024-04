La definizione e la soluzione di 8 lettere: Dimentico ingrato. IMMEMORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Aggettivo

oblivious (comparativo more oblivious, superlativo most oblivious)

ignaro, inconsapevole immemore, dimentico incurante, non curante oblivious of incurante di inconscio smemorato

Termini correlati

oblivion