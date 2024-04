La Soluzione ♚ Li affronta l intrepido La definizione e la soluzione di 8 lettere: Li affronta l intrepido. PERICOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Li affronta l intrepido: Pericoli – plurale di pericolo Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Pericoli – plurale di pericolo pericoli m pl plurale di pericolo (per estensione) individui pericolosi Sillabazione pe | rì | co | li Etimologia / Derivazione vedi pericolo Sinonimi rischi, azzardi, repentagli, minacce, emergenze, frangenti

(familiare)possibilità, probabilità, eventualità Contrari certezze Altre Definizioni con pericoli; affronta; intrepido; Persone dannose all intera società; Affronta le avversità; Si affronta entrando in argomento;

PERICOLI

