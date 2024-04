La Soluzione ♚ Vispo a onta dell età La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vispo a onta dell età. ARZILLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vispo a onta dell eta: Villa Arzilla è una serie televisiva sit-com italiana del 1990 diretta da Gigi Proietti. È andata in onda per la prima volta nella striscia quotidiana di Rai 2 dal 21 dicembre 1990 al 4 gennaio 1991 e dall'11 gennaio al 22 marzo 1991, con un ascolto medio di circa 1.615.000 spettatori. Originariamente erano previsti 26 episodi. Aggettivo Significato e Curiosità su: Villa Arzilla è una serie televisiva sit-com italiana del 1990 diretta da Gigi Proietti. È andata in onda per la prima volta nella striscia quotidiana di Rai 2 dal 21 dicembre 1990 al 4 gennaio 1991 e dall'11 gennaio al 22 marzo 1991, con un ascolto medio di circa 1.615.000 spettatori. Originariamente erano previsti 26 episodi. arzillo m sing gioioso e pieno di vita vecchietto arzillo (scherzoso) brillo, alticcio, che ha bevuto un po' troppo (regionale) toscano: riferito ad un vino frizzante Sillabazione ar | zìl | lo Pronuncia IPA: /ar'dzillo/ Etimologia / Derivazione forse da arzente Sinonimi agile, allegro, brioso, energico, giovanile, [[giulivo]lesto, pronto,sveglio, svelto , vegeto, vispo, vivace,

