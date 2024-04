La Soluzione ♚ Il limitare che si varca La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il limitare che si varca. SOGLIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il limitare che si varca: Sostantivo Significato e Curiosità su soglia f sing (pl.: soglie) (edilizia) (architettura) lastra di pietra, cemento o legno che unisce al livello del pavimento gli stipiti di un vano d'ingresso (scuola) (diritto) (economia) (statistica) limite massimo o minimo di qualcosa soglia del dolore: nel contenimento della sofferenza (per estensione) parametro entro o oltre il quale vengono percepiti un effetto costante oppure un'alternanza o un cambiamento superare la soglia di una velocità Pronuncia IPA: /'sa/ Sillabazione sò | glia Etimologia / Derivazione dal latino solea suola Sinonimi ( per estensione ) porta, ingresso, entrata, uscio

porta, ingresso, entrata, uscio ( senso figurato ) inizio, principio, primordio

inizio, principio, primordio ( senso figurato ) (in campi scientifici) limite minimo, valore minimo

limite minimo, valore minimo (di scafo) cinta, friso Contrari ( senso figurato ) fine, termine, conclusione

fine, termine, conclusione (senso figurato) (in campi scientifici) limite massimo, tetto, valore massimo

