La Soluzione ♚ Si gira per vederlo La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si gira per vederlo. FILM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si gira per vederlo: Un film (in Italiano anche pellicola oppure in alcune parti d'Italia cinema), è un'opera d'arte visiva che simula esperienze e comunica in altro modo idee, storie, percezioni, sentimenti, bellezza o atmosfera attraverso l'uso di immagini in movimento. Queste immagini sono generalmente accompagnate da suoni e, più raramente, da altre stimolazioni sensoriali. Una serie di immagini che, dopo essere state registrate su uno o più supporti cinematografici e una volta proiettate su uno schermo, creano l'illusione di un'immagine in movimento. Questa illusione ottica permette a colui che guarda lo schermo, nonostante siano diverse immagini che ... Tedesco Sostantivo Film m (pl.: Filme) (arte) film (per la fotocamera) pellicola (ramo) cine, cinema (sottile strato) film Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /flm/ Etimologia / Derivazione vedi film

La risposta a Si gira per vederlo

FILM

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Si gira per vederlo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.