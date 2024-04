La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un dono del romanziere. FANTASIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Fantasia è un film d'animazione del 1940 diretto da registi vari, prodotto da Walt Disney Productions e distribuito da Walt Disney Company. Con la direzione di storia di Joe Grant e Dick Huemer, e la supervisione di produzione di Ben Sharpsteen, è il 3° nonché più lungo Classico Disney. Il film è composto da otto segmenti animati impostati su brani di musica classica diretti - e in qualche caso arrangiati - da Leopold Stokowski, sette dei quali sono eseguiti dall'Orchestra di Filadelfia. Il critico musicale e compositore Deems Taylor agisce come maestro di cerimonie, introducendo ogni segmento in scene live action interstiziali. Come il ...

fantasia ( approfondimento) f sing (pl.: fantasie)

(filosofia) , (arte) visione della mente dovuta all'immaginazione (spregiativo) follia o cosa delirante Potrebbe pure sembrare una fantasia ma ho chiesto al mio cane quanti anni ha e mi ha risposto: "Quaranta" mente dotata di estro, capriccio, voglia, bizzarria pensiero brillante e nuovo (musica) composizione strumentale di diversi motivi detta anche variazione o capriccio danza frenetica o armeggiamento equestre di tipo tribale di cavalieri arabi o abissini (abbigliamento) nella moda indica stoffa con disegni e colori insoliti (per estensione) "oltre" il "reale" nella semplicità e nella fantasia è racchiusa molta verità (senso figurato) (spregiativo) commistione di figure del pensiero o immaginate, invero senza nesso né significato se correlate talvolta la fantasia rende alcuni convinti di poter agire o reagire a cose reali in modo inconsulto e addirittura folle (per estensione) al di là del necessario, talvolta plausibile (cinematografia) la fonte d'ispirazione per l'espressione artistica personaggi di fantasia: i protagonisti secondo la caratterizzazione naturale

Sillabazione

fan | ta | sì | a

Pronuncia

IPA: /fan.ta.'zi.a/

Etimologia / Derivazione

dal latino phantasia, dal greco fatasa che deriva da a cioè "mostrare"

Citazione

Sinonimi

creatività, genialità, immaginazione, inventiva

chimera, fantasticheria, illusione, invenzione,miraggio, sogno, utopia, visione

(di abito, tessuto) a colori, a disegni

a colori, a disegni genio, ingegno

( spregiativo ) capriccio, desiderio,pallino, ticchio, voglia

capriccio, desiderio,pallino, ticchio, voglia ( senso figurato ) grillo

grillo incanto

meraviglia

bizzarria, stravaganza, estro, aspirazione, velleità, ghiribizzo,

irrealtà

(per estensione) menzogna

Contrari

(di abito, tessuto) tinta unita

tinta unita ( senso figurato ) stabilità

stabilità ( per estensione ) intelletto

intelletto realtà

Parole derivate

fantasy, fantascienza, fantasioso, fantasista, fantastico

Proverbi e modi di dire