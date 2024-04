La Soluzione ♚ Una sconfitta dei Turchi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una sconfitta dei Turchi. LEPANTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una sconfitta dei turchi: La battaglia di Lepanto (Lèpanto; chiamata Nafpaktos [apat] dagli abitanti, Lepanto dai veneziani e Inebahti in turco) o battaglia delle Echinadi o Curzolari fu uno scontro navale avvenuto il 7 ottobre 1571 nel corso della guerra di Cipro tra le flotte musulmane dell'Impero ottomano e quelle cristiane (federate sotto le insegne pontificie) della Lega Santa che riuniva le forze navali, di cui metà era della Repubblica di Venezia da sola e l'altra metà composta congiuntamente dalle galee dell'Impero spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del ... Francese Nome proprio Significato e Curiosità su: La battaglia di Lepanto (Lèpanto; chiamata Nafpaktos [apat] dagli abitanti, Lepanto dai veneziani e Inebahti in turco) o battaglia delle Echinadi o Curzolari fu uno scontro navale avvenuto il 7 ottobre 1571 nel corso della guerra di Cipro tra le flotte musulmane dell'Impero ottomano e quelle cristiane (federate sotto le insegne pontificie) della Lega Santa che riuniva le forze navali, di cui metà era della Repubblica di Venezia da sola e l'altra metà composta congiuntamente dalle galee dell'Impero spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del ... Lépante (toponimo) Lepanto Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Robert & Signorelli, Dizionario francese - italiano, Signorelli Altre Definizioni con lepanto; sconfitta; turchi; La flotta cristiana vi sconfisse quella turca; Celebre vittoria dei Cristiani sui Turchi; Segnò la disfatta dei Turchi nel 1571; Lo è chi accetta la sconfitta; Sconfitta morale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una sconfitta dei Turchi

LEPANTO

L

E

P

A

N

T

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Una sconfitta dei Turchi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.