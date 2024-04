La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una categoria di schermidori. SPADISTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La scherma sportiva è una disciplina olimpica di opposizione a contesto aperto che consiste nel combattimento leale tra due contendenti armati di spada, fioretto o sciabola. Lo sport trae origine dall'arte marziale denominata scherma tradizionale. L'etimologia italiana della stessa parola scherma porta con sé il significato della disciplina, essa infatti deriva dal longobardo "Skirmjan" che significa proteggere, coprire (stessa etimologia della parola schermare). Ciò è probabilmente collegato al concetto dell'uso della spada non come strumento nato per colpire, ma come strumento difensivo.

spadista ( approfondimento) m e f sing

(sport) atleta che nella scherma utilizza la spada

Sillabazione

spa | dì | sta

Pronuncia

IPA: /spa'dista

Etimologia / Derivazione

deriva da spada

Termini correlati

fiorettista, sciabolatore

