Sviluppo incompleto di un organo - Cruciverba

Le avvertenze. per ipoplasia si intende unoanormale (o ridotto)tessuto. il suo opposto si chiama iperplasia...

Aplasia, dal greco a- (privo) plésein (formare), è il termine con cui si indica il mancato sviluppo di un tessuto o di un organo. Talvolta il termine viene usato in maniera erronea per indicare la completa assenza di un organo, ma in questo caso è più corretto parlare di agenesia.