La definizione e la soluzione di 8 lettere: Scrivere un tema. SVOLGERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

svolgere (vai alla coniugazione)

sciogliere ciò che è arrotolato

Sillabazione

svòl | ge | re

Pronuncia

IPA: /'zvldere/

Etimologia / Derivazione

derivazione di volgere

Sinonimi

(gomitolo, corda) srotola, scioglie, spiega, distende, apre, dipana, sgroviglia

srotola, scioglie, spiega, distende, apre, dipana, sgroviglia ( senso figurato ) (argomento) tratta, sviluppa, elabora

tratta, sviluppa, elabora (programma) esegue, realizza

esegue, realizza (lavoro, compito) esercita

Contrari

avvolge, arrotola, piega, si ripiega

Parole derivate