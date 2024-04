La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si scongiura toccando ferro. IETTATURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo iettatore o menagramo è una figura tradizionale, fortemente stereotipata, alla quale un pregiudizio superstizioso attribuisce nel contesto sociale il potere di portare sfortuna, solitamente in modo non intenzionale. Questo potere prende il nome di iettatura. A dispetto della sua natura superstiziosa, la credenza nella iettatura è nata in ambienti contemporanei e razionalisti, se non proprio scientifici, che hanno tentato di razionalizzare le più antiche credenze magiche sul malocchio, dal quale la iettatura si distingue per l'assenza d'invidia. Oggetto di studio delle scienze sociali, la credenza è ricondotta all'umano bisogno di ...

iettatura f sing

Sillabazione

iet | ta | tù | ra

Etimologia / Derivazione

Sinonimi

fattura, iella, incantesimo, malocchio, scalogna

(per estensione) disdetta, disgrazia, sfortuna

Contrari