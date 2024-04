La definizione e la soluzione di 11 lettere: La scienza degli elaboratori elettronici. INFORMATICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'informatica è la scienza che si occupa del trattamento dell'informazione mediante procedure automatizzate, avendo in particolare per oggetto lo studio dei fondamenti teorici dell'informazione, della sua computazione a livello logico e delle tecniche pratiche per la sua implementazione e applicazione in sistemi elettronici automatizzati detti quindi sistemi informatici; come tale è una disciplina fortemente connessa con la logica matematica, l'automatica, l'elettronica e anche l'elettromeccanica. Si accompagna e si integra o è di supporto a tutte le discipline scientifiche e, come tecnologia, pervade pressoché qualunque "mezzo" o ...

informatica f sing

femminile di informatico

Sostantivo

informatica ( approfondimento) f sing (pl.: informatiche)

(scienza) disciplina scientifica e tecnica che si occupa dei processi di produzione e scambio di informazioni e dati con sistemi elettronici di calcolo, e delle procedure per realizzarli e metterli in funzione Visto il costo contenuto di un personal computer, oggi l'informatica è entrata in quasi tutte le case ingegneria informatica: ramo dell'ingegneria che progetta e realizza sistemi e soluzioni per elaborare informazioni e dati sicurezza informatica: ramo dell'informatica che si occupa dei metodi per difendere reti e sistemi di computer da rischi e violazioni di dati informatica umanistica: è un campo di studi, ricerca, insegnamento che nasce dall'unione di discipline umanistiche e informatiche

Sostantivo, forma flessa

informatica ( approfondimento) f

femminile di informatico, donna che opera nel campo dell'informatica

Sillabazione

in | for | mà | ti | ca

Pronuncia

IPA: /infor'matika/

Etimologia / Derivazione

(scienza che tratta procedimenti di calcolo) dal francese informatique (prima occorrenza 1962), voce composta dalla contrazione della frase "INFORMATion électronique ou automatIQUE"

Citazione

Parole derivate

bioinformatica, informatichese, socioinformatica, telematica

Termini correlati

computer, videogioco, digitale, matematica, elettronica, eidiomatica

Iperonimi