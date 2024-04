La definizione e la soluzione di 4 lettere: Metallo da vecchie pentole. RAME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è Cu. È il primo elemento del gruppo 11 del sistema periodico, facente parte del blocco d, ed è quindi un elemento di transizione. Il rame metallico è relativamente tenero, duttile e malleabile, di color rossiccio ed è il secondo miglior conduttore di elettricità dopo l'argento, seguito poi dall'oro, tutti e tre dello stesso gruppo 11. Nell'accezione fisica dell'espressione, fa parte dei «metalli nobili». È anche chiamato "oro rosso" per via della sua colorazione e in parte per il suo valore. Inoltre, il rame è un tipico metallo da conio.Con ogni probabilità, il rame è il ...

rame ( approfondimento) m sing

(chimica) (mineralogia) (metallurgia) elemento chimico solido, di colore rosa, facente parte del gruppo dei metalli del blocco d, avente numero atomico 29, peso atomico 63,546 e simbolo chimico Cu; si usa per produrre monete, posate, soprammobili, rubinetti, elementi architettonici e componenti elettrici il rame è stato il primo metallo ad essere utilizzato dall'uomo in tempi preistorici

la Statua della Libertà di New York fu inaugurata nel 1886 e realizzata in rame

Sillabazione

rà | me

Pronuncia

IPA: /'rame/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo aeramen, derivato della voce latina aes cioè "rame, bronzo" più tardi sostituito dalla parola cuprum, rame di Cipro, dalla quale deriva il simbolo chimico dell'elemento

Parole derivate