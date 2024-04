La Soluzione ♚ Era una moto inglese

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Era una moto inglese. NORTON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Era una moto inglese: Edward Harrison Norton (Boston, 18 agosto 1969) è un attore, produttore cinematografico, regista e sceneggiatore statunitense. Ha ricevuto tre candidature al Premio Oscar per i film Schegge di paura (per il quale ha vinto il Golden Globe come miglior attore non protagonista), American History X e Birdman. Nel 1999 interpreta il suo ruolo più famoso, quello del protagonista in Fight Club di David Fincher, film divenuto un cult. Oltre ai già citati, si ricordano i suoi ruoli in Larry Flynt - Oltre lo scandalo, Tutti dicono I Love You, The Score, Red Dragon, La 25ª ora, The Illusionist - L'illusionista, L'incredibile Hulk, Glass Onion - Knives ...

Altre Definizioni con norton; moto; inglese;