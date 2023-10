Discussione alterco verbale - Cruciverba

Palesi differenze rispetto a quanto accade negli episodi partecipa allae/o correggi la voce. segui i suggerimenti del progetto di riferimento...

Nello scolasticismo, il sistema di istruzione del Medioevo, la disputa (in latino: disputatio; plurale: disputationes) è una modalità formale di dibattito utilizzata per elaborare e dichiarare teorie e leggi in teologia e in scienza. Il processo richiede una completa comprensione dell'argomento su cui verte la disputa e si basa sulla messa in discussione dei tradizionali scritti delle autorità.