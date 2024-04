La Soluzione ♚ Ciliegia da maraschino La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ciliegia da maraschino. AMARENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ciliegia da maraschino: Il ciliegio aspro (Prunus cerasus L., 1753), o ciliegio acido, è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee. Il frutto del ciliegio acido è simile alla ciliegia del ciliegio dolce (Prunus avium). Sostantivo Significato e Curiosità su: Il ciliegio aspro (Prunus cerasus L., 1753), o ciliegio acido, è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee. Il frutto del ciliegio acido è simile alla ciliegia del ciliegio dolce (Prunus avium). amarena ( approfondimento) f sing (pl.: amarene) (botanica) tipo di ciliegia leggermente amara prodotta dall'amareno (Prunus cerasus) appartenente alla famiglia delle rosacee (per estensione) sciroppo prodotto da questo tipo di frutto normalmente utilizzato per i dolci, come prodotto finito anche con un po' di amarene intere o più o meno intatte gelato affogato con panna ed amarena nonché cioccolato fondente fuso e granella (botanica) tipo di pianta appartenente al genere Enotera, la sua classificazione scientifica è Oenothera biennis ( tassonomia) Sillabazione a | ma | rè | na Pronuncia IPA: /ama'rna/ Etimologia / Derivazione derivato di amaro Termini correlati ( per estensione ) ciliegia

ciliegia (raro) visciola Altre Definizioni con amarena; ciliegia; maraschino; Frutto da sciroppi; Uno sciroppo per bibite dissetanti; La ciliegia nel Meridione; Ciliegia asprigna; Ciliegia dal sapore aspro;

AMARENA

