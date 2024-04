La definizione e la soluzione di 9 lettere: I Carabinieri lo fanno in Piazza di Siena a Roma. CAROSELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Carosello è stato un programma televisivo pubblicitario italiano andato in onda sul Programma Nazionale (poi Rete 1) della Rai dal 3 febbraio 1957 al 1º gennaio 1977. Veniva trasmesso tutti i giorni, tranne il venerdì santo e il 2 novembre, originariamente dalle 20:50 alle 21:00. Per effetto dell'austerity, che spinse la Rai ad anticipare tutti i programmi della serata a partire dal Telegiornale (spostato alle 20:00), dal 2 dicembre 1973 fu trasmesso alle 20:30. In totale andarono in onda 7 261 episodi. In tutta la sua storia, il programma venne sospeso in due occasioni: per una settimana tra il 31 maggio e il 6 giugno 1963 per l'agonia e ...

carosello m sing

In origine, specie di gioco introdotto a Napoli dagli Spagnoli nel sec. 16° ed eseguito da cavalieri che si gettavano palle di creta; poi, in genere, festa militare consistente in esercizî di abilità, eseguiti generalmente da reparti di cavalieri. carosello storico, esercitazione in costume di corpi militari a cavallo in occasione di ricorrenze importanti. Complesso di vetturette, barche, animali di legno (detto anche, comunemente, giostra), che, fatto girare con apposito meccanismo, serve per divertimento ai ragazzi nelle fiere. Movimento di vetture in uno spazio ristretto; si dice in particolare delle evoluzioni che compiono le macchine della polizia per sciogliere assembramenti di dimostranti. Di cose, anche astratte, che diano l’impressione di un movimento turbinoso e vivace. c. d’idee, d’immagini. Carosello tranviario, anello formato dai binarî in un capolinea tranviario.

Sillabazione

ca | ro | èl | lo

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Dal napoletano carusiello ‘palla di creta’ (equivalente a ‘testolina di caruso’, cioè ‘di ragazzo’).

Sinonimi

giostra, torneo.

Sinonimi

parata, rassegna, rivista, sfilamento, sfilata.

Sinonimi

confusione, tourbillon, turbine, turbinio, vortice.