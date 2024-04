La definizione e la soluzione di 10 lettere: Borbotta eternamente. BRONTOLONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Sior Todero brontolon o sia Il vecchio fastidioso, comunemente nota come Sior Todero brontolon, è un'opera teatrale prosaistica in veneziano di Carlo Goldoni, in tre atti, composta nel 1761 e messa in scena per la prima volta il 6 gennaio del 1762 nel teatro San Luca di Venezia. Visto il successo, fu replicata per dieci sere consecutive e quindi ripresa nei mesi di febbraio e di ottobre dello stesso anno. La commedia porta sulla scena il personaggio del vecchio dispotico, avaro e sospettoso, fin dall'antichità una delle figure cardine del teatro comico.

brontolone m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

bron | to | ló | ne

Pronuncia

IPA: /bronto'lone/

Etimologia / Derivazione

deriva da brontolare