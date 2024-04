La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un attacco diretto. AFFONDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Avverbio

Significato e Curiosità su: «il comandante affonda con la nave» è una frase che indica un protocollo, norma sociale, prassi o consuetudine storica di tipo cavalleresco/marinaro secondo il quale il comandante di un bastimento, nel caso ci si trovi in una situazione di pericolo di vita che comporta la necessità di abbandonare la nave, sia l'ultimo a fare ciò o, qualora non sia possibile, si sacrifichi con essa. Tale espressione divenne famosa in quanto soventemente associata al naufragio del RMS Titanic nel 1912 e al suo comandante Edward John Smith, che fu una delle circostanze più note in cui fu applicata, ma nella realtà precede i fatti del Titanic almeno di 11 ...

affondo

a fondo in profondità

Sostantivo

affondo m (pl.: affondi)

(scherma) movimento con cui si cerca di vibrare un colpo all' avversario partendo dalla posizione di guardia, eseguito piegandosi in avanti e portando innanzi il braccio armato e il piede corrispondente fare un affondo (pugilato) diretto improvviso inferto con violenza (ginnastica) spostamento in avanti di una gamba piegata con inclinazione del busto in linea con l' altra gamba (tenuta ferma) e in atteggiamento lungo (calcio) attacco in profondità (corsa) allungo

Voce verbale

prima persona singolare dell'indicativo presente di affondare

Sillabazione

af | fón | do

Etimologia / Derivazione

da a fondo

Sinonimi