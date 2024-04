La Soluzione ♚ Si acquista con il far parlare di sé La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si acquista con il far parlare di sé. FAMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si acquista con il far parlare di se: Fama (dal latino fari che significa parlare), personificazione della voce pubblica nella mitologia romana, era una divinità allegorica. Della sua personificazione parla Virgilio immaginandola creata dalla Terra dopo Ceo ed Encelado. La si immaginava come un mostro alato gigantesco capace di spostarsi con grande velocità, coperto di piume sotto le quali si aprivano tantissimi occhi per vedere; per ascoltare, usava un numero iperbolico di orecchie e diffondeva le voci facendo risuonare infinite bocche nelle quali si agitavano altrettante lingue. Questo mostro alato rappresentava allegoricamente le dicerie che nascono, si diffondono, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Fama (dal latino fari che significa parlare), personificazione della voce pubblica nella mitologia romana, era una divinità allegorica. Della sua personificazione parla Virgilio immaginandola creata dalla Terra dopo Ceo ed Encelado. La si immaginava come un mostro alato gigantesco capace di spostarsi con grande velocità, coperto di piume sotto le quali si aprivano tantissimi occhi per vedere; per ascoltare, usava un numero iperbolico di orecchie e diffondeva le voci facendo risuonare infinite bocche nelle quali si agitavano altrettante lingue. Questo mostro alato rappresentava allegoricamente le dicerie che nascono, si diffondono, ... fama ( approfondimento) f inv godere di una buona o cattiva reputazione la fama di Trasimaco dipende da Platone che lo scelse come protagonista di un memorabile scontro con Socrate nel primo libro della Repubblica Sillabazione fà | ma Pronuncia IPA: /'fama/ Etimologia / Derivazione dal latino fama Citazione

Sinonimi celebrità, considerazione, credito, gloria, grido, immortalità, nome, notorietà, onore, popolarità, prestigio, reputazione, rinomanza, risonanza, stima,

(uso letterario) diceria, nomea, notizia, voce

Contrari ignoranza, oscurità

discredito, disonore, disprezzo, infamia

anonimato Parole derivate famigerato, disfamare, infamare Proverbi e modi di dire buona fama : senz'alcunché da eccepire

: senz'alcunché da eccepire di chiara fama Altre Definizioni con fama; acquista; parlare; Si conquista con le opere; Togliere l appetito; Il documento di chi acquista casa; Li acquista chi ingrassa; Lo acquista il costruttore; Parlare incitando la folla; Un invito a parlare; Improvvisati nel parlare; Cerca altre soluzioni cruciverba

