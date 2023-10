Si segue per perdere chili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si segue per perdere chili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : DIETA

Significato/Curiosita : Si segue per perdere chili

La dieta, parola derivata dal termine latino diaeta, derivato a sua volta dal termine greco data, dìaita, «stile di vita», in modo particolare nei confronti dell'assunzione di cibo, indica l'insieme degli alimenti che gli animali e gli esseri umani assumono abitualmente per la loro nutrizione ovvero lo spettro alimentare. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

