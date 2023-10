Mesti e nostalgici - Cruciverba

Povertà crebbi in quei sìerrori; intempestivo senso ebbi a gli affanni: ch'anzi stagion, matura l'acerbità de' caside' dolori in me rendé l'acerbità...

Carlo Malinconico (Roma, 31 maggio 1950) è un giurista e avvocato italiano, è stato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria dal 29 novembre 2011 al 10 gennaio 2012 nel governo Monti.