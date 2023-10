L insieme delle funi a bordo - Cruciverba

Fune metallicatrefoli paralleli è attribuitawilhelm august julius albert. le varietà, tecnicamente denominate formazioni, diin acciaio dipendono...

Per minuterie del presepe napoletano si intendono tutti gli oggetti, accessori e miniaturizzati, appositamente creati da artigiani specializzati, con l'utilizzo di vari materiali, come cuoio, rame, legno, vimini, ceramica, argento e oro, ferro, cordame, cera colorata. Queste minuterie, accessori che completano e caratterizzano le figure e le scene, in genere riproducono, naturalmente in scala, oggetti realmente in uso nel Settecento; ma alcuni, ad esempio quelli inseriti nel Corteo dei Magi, sono frutto di pura fantasia. La realizzazione di questi accessori continua ancora oggi, a Napoli, con identici materiali e con tecniche che si ispirano a quelle settecentesche. Queste minuterie sono state oggetto di un collezionismo attento e selettivo.