Si associano in network - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si associano in network.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TELEVISIONI

Significato/Curiosita : Si associano in network

Da youtube per rilevare violazioni in materia di copyright consiste nel sistema di ricerca che gli utenti associano al clip. è per questo che gli utenti... Da youtube per rilevare violazionimateria di copyright consiste nel sistema di ricerca che gli utential clip. è per questo che gli utenti... La televisione (parola entrata in uso in Italia nel 1931 su modello dell'inglese television, coniata dal prefisso greco tele, "a distanza", e dal latino video, "vedo", abbreviato TV), è un servizio di diffusione corrente di contenuti audio-video, tipicamente sotto forma di programmi televisivi diffusi da emittenti televisive, fruibili in diretta, in differita o con un breve ritardo, a utenti situati in aree geografiche servite da apposite reti di telecomunicazione (telediffusione) e dotati di specifici apparecchi elettronici detti televisori, o di altri impianti di telecomunicazioni per la ricezione del segnale. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

