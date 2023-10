Surrogato dello zucchero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Surrogato dello zucchero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SACCARINA

Significato/Curiosita : Surrogato dello zucchero

La saccarina (1,2-benzenisotiazolin-3-one-1,1-diossido) è stato il primo dolcificante artificiale; fu scoperto nel 1879 da Ira Remsen e Constantin Fahlberg della Johns Hopkins University.

