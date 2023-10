Un recipiente per la benzina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente per la benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : FUSTO

Significato/Curiosita : Un recipiente per la benzina

Voce principale: benzina. la benzina senza piombo (comunemente detta benzina "verde") è il tipo di benzina più prodotto e più diffuso in europa e negli... Voce principale:senza piombo (comunemente detta"verde") è il tipo dipiù prodotto e più diffuso in europa e negli... Il fusto, detto anche tronco, è la struttura portante delle piante. È un organo caratterizzato dall'alternanza di sistemi di nodi, i punti a livello dei quali si inseriscono le foglie, e internodi, i segmenti di fusto compresi tra due nodi consecutivi. Il fusto collega radici e foglie mediante i tessuti conduttori che hanno la funzione di trasportare acqua e sali minerali dalle radici alle foglie, nonché la linfa da queste a tutto il cormo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un recipiente per la benzina : recipiente; benzina; Panciuto recipiente di terracotta per l olio; recipiente di terracotta per l olio; recipiente di legno; Il recipiente di Zi Dima; recipiente che si gonfia riempiendolo; Marchio olandese di benzina ; I componenti del petrolio e della benzina ; benzina speciale per gli aeroplani; Un insegna da distributori di benzina ; benzina italiana;

