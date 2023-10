Propensione al perdono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propensione al perdono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CLEMENZA

Significato/Curiosita : Propensione al perdono

Spirituale; un atteggiamento di gratitudine e amore verso il divino; propensione al perdono e visione della bellezza dappertutto; disciplina della mente e spirito... Spirituale; un atteggiamento di gratitudine e amore verso il divino;e visione della bellezza dappertutto; disciplina della mente e spirito... Clemente è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Propensione al perdono : propensione; perdono; La scarsa propensione dei raggi X ad attraversare un determinato materiale; propensione per le arti; propensione o simpatia per qualcuno o qualcosa; I magri la perdono solamente al telefono; Lo perdono i bocciati; Si perdono aspettando; Facili al perdono ; La somma di denaro che alcuni perdono al gioco o in affari sbagliati;

Cerca altre Definizioni