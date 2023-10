Lo si fa in onore del festeggiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si fa in onore del festeggiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : BRINDISI

Significato/Curiosita : Lo si fa in onore del festeggiato

Dove viene acceso un grande falò in suo onore e durante la festa viene baciata la reliquia. è venerato e festeggiato anche a simeri frazione di simeri... Dove viene acceso un grande falòsuoe durante la festa viene baciata la reliquia. è venerato eanche a simeri frazione di simeri... Brindisi ( AFI : /'brindisi/, Brinnisi in dialetto brindisino) è un comune italiano di 82 444 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Puglia. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

