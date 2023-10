Non sempre è facile colmarlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sempre è facile colmarlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GAP

Significato/Curiosita : Non sempre e facile colmarlo

Imitatori e fu lodato dal mondo intero; / re e principi fecero a gara per colmarlo di onori e ricchezze. / con l'eccellenza delle sue opere ebbe facile ragione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Non sempre è facile colmarlo : sempre; facile; colmarlo; Ci si siede sempre dietro; Non s indossa sempre ; Fa sempre centro con la punta; Fa sempre comodo averne; Passa sempre tra ven. e dom.; facile a guastarsi; Comodo facile ; Non e facile sbrogliarla; facile preda della rabbia; Cosi è il pasto di facile digestione;

Cerca altre Definizioni