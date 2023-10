Mezzo etto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo etto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ET

Significato/Curiosita : Mezzo etto

Dev'essere colpita a mano nuda, è in gomma e alquanto piccola pesando meno di mezzo etto. le varianti possibili sono: a due cacce a cordino, che si chiama così... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

