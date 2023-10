Il formaggio in carrozza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il formaggio in carrozza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MOZZARELLA

Significato/Curiosita : Il formaggio in carrozza

In cassetta (che fanno da "carrozza", le "briglie" stesse di queste ipotetica carrozza sono date dal filare del formaggio), le quali sono passate nell'uovo... In cassetta (che fanno da "", le "briglie" stesse di queste ipoteticasono date dal filare del), le quali sono passate nell'uovo... La mozzarella è un formaggio molle, fresco, a pasta filata, originario dell'Italia meridionale e prodotta dal XV secolo anche in Italia centrale; oggi la sua produzione è diffusa in tutta Italia e in vari paesi del mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il formaggio in carrozza : formaggio; carrozza; Un formaggio della Normandia; formaggio della Normandia; Ottimo formaggio del Piemonte; Pasticcio di verdura e formaggio ; Un formaggio olandese; carrozza che faceva servizio in Inghilterra; Una leggera carrozza ; carrozza lussuosa e antico carro a due ruote; La carrozza di Cesare; In auto e in carrozza ;

Cerca altre Definizioni