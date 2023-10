Con i risi in un piatto veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con i risi in un piatto veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BISI

Significato/Curiosita : Con i risi in un piatto veneto

risi e bisi (dalla lingua veneta riso e piselli) è un piatto veneto, tipico della cucina, padovana, veneziana, vicentina e veronese, a base di riso e... e bisi (dalla linguariso e piselli) è, tipico della cucina, padovana, veneziana, vicentina e veronese, a base di riso e... Stefano Bisi (Siena, 15 ottobre 1957) è un giornalista e scrittore italiano, dal 6 aprile 2014 Gran maestro del Grande Oriente d'Italia. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

