Appartamentino per scapoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartamentino per scapoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PIED-À-TERRE

Significato/Curiosita : Appartamentino per scapoli

Un pied-à-terre è una piccola abitazione, di solito ubicata in una grande città, distante dalla propria residenza principale. Può essere un appartamento o un locale in un condominio.

