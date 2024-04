La definizione e la soluzione di 6 lettere: Yahoo gli fa concorrenza. GOOGLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Significato e Curiosità su: Google Search (pronuncia italiana /'gugol/; in inglese: ['gug()]) è un motore di ricerca per Internet sviluppato da Google LLC. Oltre a catalogare e indicizzare le risorse del World Wide Web, Google Search si occupa di foto, newsgroup, notizie, mappe (Google Maps), e-mail (Gmail), shopping, traduzioni, video e altri programmi creati da Google. Nel 2005 ha acquisito il sistema operativo Android e dal 2016 opera nel mercato degli smartphone con la serie Google Pixel. È il sito più visitato al mondo: nel solo dominio web italiano, nel 2022, ha totalizzato in media circa 158 milioni di visite e 24,1 milioni di utenti unici al mese. È ...

gugoleggiare (vai alla coniugazione) 1a tr. avere

(informatica) effettuare una ricerca di notizie o informazioni sui motori di ricerca e in particolare su Google Prova a gugoleggiare prima di chiedere spiegazioni sul forum.

Sillabazione

go | o | glà | re

Etimologia / Derivazione

derivato di Google (1)

(1) Google è uno dei più famosi ed usati motori di ricerca del web tanto che alcuni lo definiscono “IL” motore di ricerca; trasformare Google in un verbo significa dunque “usare Google” e, considerato quindi che Google altro non è che un motore di ricerca il significato di Gugoleggiare (Google-ggiare) non può che essere “ricercare informazioni su un argomento sui motori di ricerca”.