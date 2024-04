La Soluzione ♚ Vento di tramontana La definizione e la soluzione di 5 lettere: Vento di tramontana. BOREA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vento di tramontana: Borea (in greco antico: a, Borèas) è un personaggio della mitologia greca, la personificazione del Vento del Nord. Viene raffigurato come un uomo barbuto ed alato, con due volti e la chioma fluente. Nella mitologia romana corrisponde ad Aquilone. Sostantivo Significato e Curiosità su: Borea (in greco antico: a, Borèas) è un personaggio della mitologia greca, la personificazione del Vento del Nord. Viene raffigurato come un uomo barbuto ed alato, con due volti e la chioma fluente. Nella mitologia romana corrisponde ad Aquilone. borea m sing(pl.: borei) (geografia) , (meteorologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (letterario) (per estensione) Nord (araldica) figura araldica convenzionale rappresentante una testa di putto, di profilo, soffiante con forza col soffio raffigurato da un fascio di lineette uscenti dalla bocca e divergenti; la testa può muovere da una nuvola Sillabazione bò | re | a Pronuncia IPA: /'brea/ Etimologia / Derivazione dal latino boreas e dal greco ßa Sinonimi tramontana, aquilone Parole derivate boreale Altre Definizioni con borea; vento; tramontana; Promulgò la Carta de Logu della Sardegna; L aurora di certe zone nordiche; Stormiscono al vento; Gettare i denari al vento; Il soffiare del vento; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Vento di tramontana

BOREA

B

O

R

E

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Vento di tramontana' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.