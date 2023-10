Trova la lampada fatata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trova la lampada fatata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALADINO

Significato/Curiosita : Trova la lampada fatata

Viale che porta finalmente ad una terrazza, dove si trova una lampada ad olio: deve spegnere la lampada, buttare via lo stoppino e l'olio, nasconderla nel... Viale che porta finalmente ad una terrazza, dove siunaad olio: deve spegnere, buttare via lo stoppino e l'olio, nasconderla nel... Aladino e la lampada meravigliosa è uno dei più celebri racconti de Le mille e una notte. Non era però presente nella versione originale dell'opera; venne invece aggiunto da Antoine Galland, per l'edizione francese dell'opera. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Trova la lampada fatata : trova; lampada; fatata; Nel bagagliaio dell auto si trova quella di scorta; trova la lampada magica con il genio; trova un ostacolo nel Mose; scout persona che trova nuovi talenti ing; Si trova in Costa Azzurra; Una lampada orientabile; Trova la lampada magica con il genio; La lampada allo iodio; Aladino lo trova in una lampada ; È famoso per una lampada ; fatata ; La spada fatata di Artù; Trova una lampada fatata ;

Cerca altre Definizioni