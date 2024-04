La Soluzione ♚ Topolini La definizione e la soluzione di 5 lettere: Topolini. SORCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Topolini: La 205ª Squadriglia da bombardamento "Sorci Verdi" era una squadriglia della Regia Aeronautica appartenente al 41º Gruppo BT (bombardamento terrestre) del 12º Stormo inquadrato nella III Squadra aerea. Tutti gli aerei di questa squadriglia portavano disegnati sulla fusoliera, al di sopra della linea bianca che correva attorno all'aereo, giusto davanti al portellone, tre topi verdi, ritti sugli arti posteriori. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La 205ª Squadriglia da bombardamento "Sorci Verdi" era una squadriglia della Regia Aeronautica appartenente al 41º Gruppo BT (bombardamento terrestre) del 12º Stormo inquadrato nella III Squadra aerea. Tutti gli aerei di questa squadriglia portavano disegnati sulla fusoliera, al di sopra della linea bianca che correva attorno all'aereo, giusto davanti al portellone, tre topi verdi, ritti sugli arti posteriori. sorci m pl plurale di sorcio Sillabazione sór | ci Etimologia / Derivazione vedi sorcio Sinonimi topi, ratti Proverbi e modi di dire far vedere i sorci verdi Altre Definizioni con sorci; topolini; Roditore quasi domestico; Topi verdi; Cerca altre soluzioni cruciverba

