La Soluzione ♚ È spesso anche bar La definizione e la soluzione di 11 lettere: È spesso anche bar. TABACCHERIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E spesso anche bar: Una tabaccheria (ufficialmente rivendita) è un negozio dove si vendono sigarette, sigari ed altri prodotti del tabacco, oltre che tutti gli articoli accessori, come fiammiferi e accendini. Spesso sono associate anche alla vendita di valori postali, bollati, ed operano anche come ricevitorie dei giochi pubblici. Nel corso degli anni hanno offerto vari beni; alla fine del XIX secolo venne affidata alle tabaccherie la vendita del chinino di Stato per porre un argine alla diffusione della malaria. Questa prerogativa proseguì fin dopo il secondo dopoguerra. Sostantivo Significato e Curiosità su: tabaccheria ( approfondimento) f sing (pl.: tabaccherie) (economia) (commercio) negozio dove si possono comprare generi di monopolio statale come sigarette, schedine del lotto, ricariche telefoniche e altro; il cui nome ufficiale è rivendita di sali e tabacchi la tabaccheria aveva finito i francobolli Sillabazione ta | bac | che | rì | a Pronuncia IPA: /tabakke'ria/ Etimologia / Derivazione da tabacco Sinonimi tabaccaio, tabacchino

La risposta a È spesso anche bar

TABACCHERIA

T

A

B

A

C

C

H

E

R

I

A

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'È spesso anche bar' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.