La Soluzione ♚ Sorvegliante guardiano La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sorvegliante guardiano. CUSTODE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sorvegliante guardiano: Aggettivo Significato e Curiosità su custode m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo custode m sing Chi custodisce, cioè vigila su cose, animali, persone affidate alle sue cure e alla sua sorveglianza, specialmente persone condannati a rimanere in prigione Sillabazione cu | stò | de Pronuncia IPA: /kus'tde/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino custos Sinonimi guardiano, sorvegliante, vigilante, usciere, portinaio, portiere, bidello

Sinonimi guardiano, sorvegliante, vigilante, usciere, portinaio, portiere, bidello

(senso figurato) (di ideali, tradizioni) amministratore, conservatore, depositario, tutore, difensore

La risposta a Sorvegliante guardiano

CUSTODE

