Recipienti per acqua gassata - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SIFONI

Significato/Curiosita : Recipienti per acqua gassata

Strutto di maiale, acqua gassata e sale. alcune volte, soprattutto nelle zone dell'appennino, viene aggiunta una goccia di latte per ammorbidire l'impasto... Strutto di maiale,e sale. alcune volte, soprattutto nelle zone dell'appennino, viene aggiunta una goccia di latteammorbidire l'impasto... Sifone, in idraulica, è un termine usato per riferirsi a diversi dispositivi. In particolare, può indicare un tubo a forma di "U" rovesciata, tramite cui un flusso può scorrere verso l'alto, oltrepassando la superficie superiore di un recipiente, senza bisogno di pompe, bensì sfruttando l'energia potenziale gravitazionale e il principio dei vasi comunicanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Recipienti per acqua gassata : recipienti; acqua; gassata; recipienti usati nelle saline per estrarre l acqua salsa; recipienti che interessano l enologo; recipienti per l imballaggio; Piccoli recipienti per il carburante; Fa recipienti di terracotta; Corsi d acqua della movida milanese; Quelli minerali sono disciolti in acqua ; acqua stagnante; Ciascuno tira l acqua al proprio; Lentamente scavati dall acqua ; Si ordina gassata o naturale; Bibita analcolica gassata e aromatizzata; beer bevanda gassata tipica degli USA; Si beve gassata o naturale; L acqua con le bollicine, detta anche gassata ;

