La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il prezzo di un oggetto. COSTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il costo, nell'economia, direzione aziendale e contabilità, indica l'espressione in moneta o altro valore numerario del valore dei beni e servizi utilizzati per la produzione o l'acquisto di un bene o servizio. Può essere determinato sulla base di valutazioni interne al soggetto economico che lo detiene o in transazioni economiche con terze economie. In contabilità il costo può essere definito come l'azione necessaria per procurarsi un fattore produttivo che, di per sé, non è monetariamente quantificata e deve esserlo attraverso il debito che contestualmente sorge. Il costo di un bene esprime il valore dei fattori impiegati per la sua ...

costo ( approfondimento) m sing (pl.: costi)

(economia) (commercio) somma di denaro da pagare

Voce verbale

costo

prima persona singolare dell'indicativo presente di costare

Sillabazione

cò | sto

Pronuncia

IPA: /'ksto/

Etimologia / Derivazione

dal latino constare ossia "consistere"

Sinonimi

prezzo, spesa, valore

( senso figurato ) onere, fatica, sacrificio, sforzo

onere, fatica, sacrificio, sforzo condizione, patto

Parole derivate

extracosto, sottocosto

Termini correlati

denaro, pagare, prezzo, soldi

Proverbi e modi di dire