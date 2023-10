Ha per capitale Yaoundé - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Yaoundé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMERUN

Significato/Curiosita : Ha per capitale yaounde

Il Camerun (pron. /kame'run/ o /'kamerun/), ufficialmente Repubblica del Camerun (in francese République du Cameroun, in inglese Republic of Cameroon), è una repubblica unitaria dell'Africa equatoriale la cui capitale è Yaoundé.

